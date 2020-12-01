«Торпедо» обыграло «Трактор»

«Торпедо» победило «Трактор» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. «Торпедо» набрало 32 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Трактора» 42 очка и четвертая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шенфельд — 6 (Шварц, Клус), 7:20 — 1:0. Жафяров — 13 (Миле), 55:57 — 2:0.

Вратари: Тихомиров — Вилл (58:12).

Штраф: 8 — 29.

Броски: 44 (21+11+12) — 28 (10+10+8).

Судьи: Гофман, Хрибик.

1 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.