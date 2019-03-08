"Торпедо" сравняло счет в серии с "Барысом" в первом раунде Кубка Гагарина

"Торпедо" одержало победу над "Барысом" (3:1) в шестом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-3. В составе нижегородцев по разу отличились нападающие Денис Паршин, Владимир Галузин и один гол на счету защитника Артема Аляева.

В составе казахстанской команды единственную шайбу забросил нападающий Павел Акользин​.

КХЛ

1/4 финала конференций

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Барыс" (Астана) – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Паршин – 2, 12:41 – 1:0. Акользин – 2 (Блэкер, Бойд), 28:17 – 1:1. Аляев – 1 (Паршин, Жафяров), 30:36 – 2:1. Галузин – 2 (бол., Паршин, Хольм), 34:15 – 3:1.

Вратари: Браст – Карлссон (59:05).

Штраф: 6 – 8.

Броски: 36 (12+13+11) – 41 (11+16+14).

Судьи: Сергеев, Соин.

8 марта. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".

Счет в серии: 3-3 (1:4, 4:5 ОТ, 3:1, 5:4 ОТ, 1:3, 3:1).

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