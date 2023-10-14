«Торпедо» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
«Торпедо» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых — 4:2.
Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У победителей по дублю оформили Илья Талалуев и Николай Голдобин. За хозяев отличились Кирилл Воронин и Никита Артомонов.
«Спартак» продлил победную серию до 5 матчей и обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|СКА
|17
|9
|8
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|8
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
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|13
|11
|Витязь
|18
|4
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|9
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19.10
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|2 : 4
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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