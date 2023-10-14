«Торпедо» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» и «Спартак» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой красно-белых — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Спартак» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У победителей по дублю оформили Илья Талалуев и Николай Голдобин. За хозяев отличились Кирилл Воронин и Никита Артомонов.

«Спартак» продлил победную серию до 5 матчей и обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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