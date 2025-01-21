«Торпедо» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» переиграло «Спартак» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

За нижегородцев шайбы забросили Андрей Белевич, Сергей Гончарук и Илья Чефанов.

Авторами голов «Спартака» стали Александр Пашин и Герман Рубцов.

«Торпедо» с 50 очками занимает 8-е место в Западной конференции, «Спартак» идет на 3-й строчке с 60 баллами.