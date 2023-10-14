«Торпедо» — «Спартак»: прямая трансляция матча КХЛ
«Торпедо» сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу
«Торпедо» сыграет со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 14 октября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 13.00 по московскому времени.
Ключевые события матча «Торпедо» — «Спартак» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ, КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» (необходимо подключить платную подписку). Эфир начнется — 12.45 мск.
Жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «НН 24».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|19
|12
|7
|27
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|18
|11
|7
|24
|4
|Сал. Юлаев
|17
|10
|7
|20
|5
|Лада
|18
|8
|10
|20
|6
|Авангард
|16
|9
|7
|20
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|18
|5
|13
|15
|11
|Адмирал
|15
|5
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|16
|4
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|18
|14
|4
|29
|2
|Торпедо
|17
|12
|5
|25
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|24
|4
|Сочи
|17
|11
|6
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|СКА
|17
|9
|8
|18
|7
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|8
|ЦСКА
|17
|8
|9
|17
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|13
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
Результаты / календарь
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|- : -
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
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