«Торпедо» по буллитам обыграло «Спартак» в КХЛ
«Торпедо» на домашнем льду победило «Спартак» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит реализовал Дмитрий Кагарлицкий.
В основное время у нижегородцев отличились Кирилл Воронин и Никита Тертышный. У красно-белых по разу забили Дмитрий Вишневский и Павел Порядин.
«Торпедо» (58 очков) после 53 матчей занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (68) идет вторым на «Западе» после 52 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Вишневский — 4 (бол., Голдобин, Локтионов), 28:32 — 0:1. Порядин — 20 (Голдобин, Морозов), 34:25 — 0:2. Воронин — 7 (Белевич), 38:22 — 1:2. Тертышный — 7 (Виноградов, Филлипс), 51:44 — 2:2.
Победный буллит: Кагарлицкий.
Вратари: Кульбаков — Загидулин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 39 (15+12+9+3) — 34 (12+13+9+0).
Судьи: Бирин, Морозов.
6 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3