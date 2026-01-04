«Спартак» на выезде победил «Торпедо» в матче с 13 голами

«Спартак» на выезде обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:6.

У гостей дважды отличился Даниил Орлов, по одному голу у Никиты Коростелева, Люка Локхарта, Михаила Мальцева, Нэйтана Тодда и Дмитрия Соловьева. Соловьев также сделал три результативные передачи.

У «Торпедо» сделал дубль Василий Атанасов, по одной шайбе у Данилы Журавлева, Максима Летунова, Антона Сизова и Егора Виноградова. Виноградов также отметился тремя голевыми передачами.

В ходе матча «Спартак» трижды уступал, красно-белые вышли вперед в счете лишь за две с половиной минуты до конца третьего периода.

«Торпедо» потерпело четвертое поражение подряд, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 50 очками в 41 матче. «Спартак» идет на восьмой строчке с 47 очками в 41 игре.

«Торпедо» проведет следующий матч дома против «Барыса» 6 января, «Спартак» в этот же день встретится на выезде с «Северсталью».