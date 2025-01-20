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Сегодня, 21:56

«Спартак» по буллитам уступил «Торпедо»

Алина Савинова
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«Торпедо» победило «Спартак» (3:2 Б) 20 января.
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

За нижегородскую команду в основное время по голу забили Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У красно-белых шайбы забросили Александр Пашин и Герман Рубцов. Автором победного буллита стал форвард хозяев Илья Чефанов.

«Спартак» с 60 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 50 баллами остается восьмым. Обе команды провели по 46 игр в нынешнем сезоне.

В следующем матче 22 января клуб из Москвы сыграет против минского «Динамо», а нижегородцы 23-го числа встретятся с «Амуром».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Белевич — 1 (Воронин, Орлов), 2:02 — 1:0. Пашин — 9, 47:50 — 1:1. Гончарук — 11 (бол., Летунов, Атанасов), 52:06 — 2:1. Рубцов — 12 (Голдобин, Вишневский), 58:27 — 2:2.

Победный буллит: Чефанов.

Вратари: Кульбаков — Николаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (5+8+9+1) — 48 (10+14+20+4).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

20 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Спартак 46 27 19 60
4 Динамо М 46 28 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 46 21 25 50
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 46 18 28 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 49 31 18 67
2 Ак Барс 46 30 16 62
3 Сал. Юлаев 46 30 16 62
4 Металлург Мг 48 29 19 61
5 Автомобилист 46 27 19 60
6 Авангард 46 24 22 51
7 Адмирал 47 20 27 48
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 47 14 33 41
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
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Адмирал – Ак Барс
 1 : 2 Б
20.01 17:00
Трактор – Витязь
 4 : 3
20.01 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 4 : 0
20.01 19:30
Нефтехимик – Металлург Мг
 2 : 3 ОТ
20.01 19:30
Торпедо – Спартак
 3 : 2 Б
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