«Спартак» по буллитам уступил «Торпедо»

«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

За нижегородскую команду в основное время по голу забили Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У красно-белых шайбы забросили Александр Пашин и Герман Рубцов. Автором победного буллита стал форвард хозяев Илья Чефанов.

«Спартак» с 60 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 50 баллами остается восьмым. Обе команды провели по 46 игр в нынешнем сезоне.

В следующем матче 22 января клуб из Москвы сыграет против минского «Динамо», а нижегородцы 23-го числа встретятся с «Амуром».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Белевич — 1 (Воронин, Орлов), 2:02 — 1:0. Пашин — 9, 47:50 — 1:1. Гончарук — 11 (бол., Летунов, Атанасов), 52:06 — 2:1. Рубцов — 12 (Голдобин, Вишневский), 58:27 — 2:2.

Победный буллит: Чефанов.

Вратари: Кульбаков — Николаев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (5+8+9+1) — 48 (10+14+20+4).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

20 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей