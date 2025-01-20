«Спартак» по буллитам уступил «Торпедо»
«Торпедо» одержало победу над «Спартаком» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
За нижегородскую команду в основное время по голу забили Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У красно-белых шайбы забросили Александр Пашин и Герман Рубцов. Автором победного буллита стал форвард хозяев Илья Чефанов.
«Спартак» с 60 очками поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 50 баллами остается восьмым. Обе команды провели по 46 игр в нынешнем сезоне.
В следующем матче 22 января клуб из Москвы сыграет против минского «Динамо», а нижегородцы 23-го числа встретятся с «Амуром».
FONBET Чемпионат КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 3:2 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Белевич — 1 (Воронин, Орлов), 2:02 — 1:0. Пашин — 9, 47:50 — 1:1. Гончарук — 11 (бол., Летунов, Атанасов), 52:06 — 2:1. Рубцов — 12 (Голдобин, Вишневский), 58:27 — 2:2.
Победный буллит: Чефанов.
Вратари: Кульбаков — Николаев.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (5+8+9+1) — 48 (10+14+20+4).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
20 января. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей
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|20.01
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Адмирал – Ак Барс
|1 : 2 Б
|20.01
|17:00
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Трактор – Витязь
|4 : 3
|20.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 0
|20.01
|19:30
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Нефтехимик – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|20.01
|19:30
|
Торпедо – Спартак
|3 : 2 Б