Сегодня, 21:55

«Торпедо» дома обыграло «Спартак»

Сергей Ярошенко
Боб Нарделла, Егор Виноградов и Василий Атанасов.
Фото ХК «Торпедо»

«Торпедо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У нижегородцев по 2 очка набрали Василий Атанасов (1+1) и Данила Журавлев (0+2), также по шайбе забросили Александр Яремчук, Богдан Конюшков и Виктор Федоров.

У красно-белых по 2 очка на счету Ивана Морозова (1+1) и Джозефа Кина (0+2), по голу забили Данил Пивчулин и Иван Рябов.

«Торпедо» набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 31 очком — на седьмой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Спартак
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
  • mm1962

    Если Загидуллин продолжит ловить бабочек, у Спартака шансов попасть в плей-офф не будет

    20.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Пашин и Тодд как упёртые на всех шли одни, ну не идет матч, играйте в пас, шайбу вбросьте, нет нада родину спасать бежать! То что Кин касяЧит это не новость, но когда еще и Загидула жжёт, то тогда ловить что-то ОЧЕНЬ ТРУДНО

    20.11.2025

  • Фобия

    Халява приползла в Нижний...Спартак чемпион! :relaxed:?

    20.11.2025

  • Vitalik Klimov

    это просто капец с такими вратарями идти в плей-офф! нас там просто как детей закатают в лёд

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Нижегородцев - с заслуженной победой. Голы Васи Атанасова и этого пацана, Федорова, конечно - комичные, но ведь дело вовсе не в них... "Спартак" таких не забивал. И проиграл - совершенно по делу.

    20.11.2025

  • анатолий еремин

    Всегда защищал Спартаковских вратарей.но имое терпение кончилось. Загидулин сегодня вновь играл за команду соперника. Пока никто не забрал меняйте или покупайте у Сочи Самсонова. Вся разницавтом что Кульбаков сегодня тащил все что можно и что нельзя,у Загидулина две пенки точно стопроцентные да и в двух других мог выручить.

    20.11.2025

  • Андрей Короткевич

    Игра по красоте. Если бы банальная ошибка - хз чтобы было. Но выстояли, выиграли достойно

    20.11.2025

    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 29 22 7 46
    2 Авангард 27 17 10 37
    3 Ак Барс 28 17 11 36
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 29 15 14 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 27 11 16 26
    8 Барыс 28 10 18 25
    9 Адмирал 26 10 16 25
    10 Салават Юлаев 27 10 17 23
    11 Сибирь 27 7 20 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 29 19 10 41
    2 Северсталь 29 20 9 40
    3 Торпедо НН 30 18 12 39
    4 Динамо Мн 27 17 10 37
    5 Динамо М 27 16 11 33
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 27 14 13 31
    8 ЦСКА 28 13 15 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 26 7 19 19
    Результаты / календарь
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг 4 : 5
    20.11 17:00 Трактор – Амур 4 : 6
    20.11 19:00 Северсталь – Адмирал 3 : 2 ОТ
    20.11 19:30 Динамо М – Сибирь 3 : 4 Б
    20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак 4 : 3
    20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА 5 : 2
    Все результаты / календарь

