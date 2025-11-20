«Торпедо» дома обыграло «Спартак»

«Торпедо» на своем льду обыграло «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.

У нижегородцев по 2 очка набрали Василий Атанасов (1+1) и Данила Журавлев (0+2), также по шайбе забросили Александр Яремчук, Богдан Конюшков и Виктор Федоров.

У красно-белых по 2 очка на счету Ивана Морозова (1+1) и Джозефа Кина (0+2), по голу забили Данил Пивчулин и Иван Рябов.

«Торпедо» набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 31 очком — на седьмой строчке «Запада».