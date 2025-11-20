«Торпедо» и «Спартак» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября

«Торпедо» и «Спартак» встретятся в рамках ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Спартак

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Нижнем Новгороде трансляцию можно смотреть на телеканале «НН 24».

Команда из Нижнего Новгорода набрала 39 очков в 30 матчах и занимает второе место в Западной конференции. Красно-белые с 31 очками в 27 играх располагаюся на шестой строчке «Запада».