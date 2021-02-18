«Спартак» на выезде обыграл «Торпедо»

«Спартак» победил «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля. В составе победителей дубль сделал Артем Федоров. Еще одна шайба в активе Сергея Широкова.

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Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Голы: Федоров — 9 (Никишин, Зубов), 8:27 — 0:1. Широков — 20 (Рылов, Лехтеря), 12:42 — 0:2. Варнаков — 9 (Пайгин, Шворц), 19:44 — 1:2. Федоров — 10 (Никонцев, Зубов), 22:16 — 1:3. Миле — 19 (бол., Жафяров), 23:14 — 2:3.

Вратари: Тихомиров (59:43) — Гудачек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 23 (6+9+8) — 35 (19+9+7).

Судьи: Бирин, Оленин.

18 февраля. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 2200 зрителей.