«Спартак» в гостях победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые одолели соперника со счетом 3:1.

По два очка в этой встрече набрали нападающие Иван Дроздов, Дмитрий Кугрышев и Семен Ручкин.

Москвичи выиграли третий матч подряд и набрали 51 очко, что позволяет им занимать седьмое место в Западной конференции.

«Торпедо» проиграло третий матч в последних четырех встречах. Команда идет на девятой строчке на Западе (46 очков).

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Дроздов — 10 (Кугрышев, Ручкин), 14:26 — 0:1. Агостино — 16 (Миле, Жафяров), 20:23 — 1:1. Кугрышев — 4 (Дроздов, Ручкин), 48:13 — 1:2. Хохлачев — 14 (п.в., Широков, Лехтеря), 59:27 — 1:3.

Вратари: Кочетков (57:49 — 59:27) — Данск.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 41 (11+16+14) — 29 (8+6+15).

Судьи: Фатеев, Щенев.

27 декабря. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 3800 зрителей.