«Торпедо» обыграло «Сочи» и одержало седьмую победу кряду

«Торпедо» дома одержало волевую победу над «Сочи» в FONBET чемпионате КХЛ — 5:3.

По три очка набрали нападающие нижегородцев Алексей Кручинин (1+2) и Егор Соколов (0+3). Максим Летунов, Шейн Принс, Владислав Фирстов и Богдан Конюшков забили по одному голу.

У гостей отличились Федор Аврамов, Илья Николаев и Сергей Попов.

«Торпедо» (38 очков) одержало седьмую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сочи» (14) потерпел четвертое поражение кряду и идет последним на «Западе».