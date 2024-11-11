«Торпедо» разгромило «Сочи, Игорь Ларионов сделал 3 голевые передачи

«Торпедо» разгромило «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:1.

В составе нижегородцев голы на счету Михаила Абрамова, Роберта Линча, Маркуса Филлипса, Дмитрия Кагарлицкого, Егора Виноградова, Евгения Свечникова и Никиты Артамонова. 3 голевые передачи сделал сын главного тренера «Торпедо», форвард Игорь Ларионов. Команда одержала первую победу в основное время за 7 матчей.

У сочинцев заброшенной шайбой отличился Даниил Сероух.

После 26 игр «Торпедо» занимает 6-е место в Западной конференции, набрав 29 очков. «Сочи» с 20 баллами в 24 встречах — на 10-м месте.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)

Голы: Абрамов — 9 (Ларионов), 6:42 — 1:0. Сероух — 4 (бол., Тянулин, Мокрушев), 9:08 — 1:1. Линч — 8 (Свечников, Ларионов), 9:44 — 2:1. Филлипс — 1 (Ларионов, Линч), 13:31 — 3:1. Кагарлицкий — 6 (бол., Летунов, Конюшков), 18:03 — 4:1. Виноградов — 3 (Конюшков, Кагарлицкий), 26:59 — 5:1. Свечников — 8 (бол., Линч), 32:14 — 6:1. Артамонов — 13 (бол., Кагарлицкий, Конюшков), 43:05 — 7:1.

Вратари: Кульбаков — Иванов (Тулинов, 32:14).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 49 (17+14+18) — 25 (12+4+9).

Судьи: Дударов, Мочалов.

11 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».