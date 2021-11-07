«Торпедо» победило «Сочи», Жафяров сделал хет-трик

«Торпедо» на своем льду уверенно победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородцы выиграли со счетом 5:1.

Хет-трик в составе победителей оформил нападающий Дамир Жафяров. Также на его счету голевая передача.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Жафяров — 8 (бол., Леннстрем), 1:36 — 1:0. Мищенко — 4 (Глотов, Дыбленко), 4:45 — 1:1. Жафяров — 9 (Агостино, Мартынов), 15:18 — 2:1. Ураков — 2 (Пайгин), 34:50 — 3:1. Леннстрем — 10 (Жафяров, Агостино), 46:16 — 4:1. Жафяров — 10 (бол., Леннстрем, Миле), 50:49 — 5:1.

Вратари: Тихомиров — Третьяк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (18+9+8) — 30 (10+8+12).

Судьи: Гофман, Оскирко.

7 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.