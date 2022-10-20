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Сегодня, 21:14

«Торпедо» обыграл «Сочи»

Руслан Минаев
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«Торпедо» дома обыграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ — 4:1.

В составе клуба из Нижнего Новгорода забивали Максим Федотов, Кирилл Воронин, Николай Коваленко и Сергей Гончарук.

У сочинцев шайба на счету Артема Николаева.

«Торпедо» поднялось на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции с 25 очками.

«Сочи», который потерпел шестое поражение подряд, занимает последнее место с 9 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: М.С. Федотов — 4 (Виноградов, Воронин), 7:12 — 1:0. Воронин — 4 (Ларионов, Иванов), 25:29 — 2:0. Николаев — 5 (Петьков), 26:05 — 2:1. Коваленко — 5 (Летунов, Ян), 28:59 — 3:1. Гончарук — 4 (Кручинин), 51:14 — 4:1.

Вратари: Кульбаков — Третьяк.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (10+19+7) — 25 (8+6+11).

Судьи: Оскирко, Прокуратов.

20 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

КХЛ
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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