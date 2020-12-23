«Торпедо» победило «Сочи»

«Торпедо» обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Нижегородцы идут на шестом месте в таблице Восточной конференции, сочинцы занимают предпоследнюю строчку на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» — 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Голы: Чехович — 8 (Миле, Жафяров), 2:36 — 1:0. Шенфельд — 9 (Белевич, Орлов), 12:00 — 2:0. Ураков — 4 (Михеев), 17:21 — 3:0. Глотов — 3 (бол., Руденков, Рубцов), 19:58 — 3:1. Ураков — 5 (Мишарин, Аляев), 32:47 — 4:1.

Вратари: Тихомиров — Красиков.

Штраф: 27 — 4.

Броски: 30 (12+13+5) — 32 (8+9+15).

Судьи: Васильев, Гамалей.

23 декабря. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». 1100 зрителей.