«Торпедо» встретится со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» примет СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке), а также местный телеканал «НН 24» (для жителей Ниженого Новгорода). Трансляция начнется за 15 минут до игры.

Ключевые события игры «Торпедо» — СКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ нижегородцы набрали 5 очков в 7 играх, а петербуржцы — 7 очков в 6 играх.

В сезоне-2023/24 команды встречались в 1/8 финала Кубка Гагарина. СКА одержал победу в серии со счетом 4-1.