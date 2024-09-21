Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Торпедо» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Торпедо» встретится со СКА в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Торпедо» примет СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Матч состоится в спортивном комплексе «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Торпедо» — СКА покажут на сайте КХЛ. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (доступ к контенту возможен при условии подписки).

Кроме того, матч в Нижнем Новгороде можно смотреть на нижегородском телеканале «НН 24» и петербургском телеканале «78» (жителям этих городов).

Ключевые события и результат матча «Торпедо» — СКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Торпедо» набрало 5 очков в 7 матчах, а СКА — 7 очков в 6 играх.

ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Установлена личность протащившего собак по асфальту на авто водителя в Мытищах
Расчеты ПВО сбили за сутки 177 дронов и шесть ракет «Нептун»
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Ларионов отказался отвечать на вопросы журналистов из зума
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Зенит» — «Факел»: Марков открыл счет с пенальти
«Факел» открыл счет с пенальти в матче с «Зенитом». Онлайн-трансляция РПЛ
Представитель Дзюбы: «Многие предрекали, что Артем будет набирать форму полгода, но он доказывает обратное»
«Ростов» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Дзюба в порядке — отдал еще два голевых паса. Но с «Краснодаром» этого мало
«Акрон» — «Краснодар»: видео голов матча 9-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 8 5 3 10
2 Автомобилист 7 4 3 9
3 Трактор 6 4 2 9
4 Нефтехимик 7 4 3 8
5 Сал. Юлаев 5 4 1 8
6 Адмирал 5 3 2 7
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 6 2 4 5
10 Амур 5 2 3 4
11 Барыс 6 1 5 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 ЦСКА 7 4 3 9
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 6 3 3 7
6 Динамо Мн 5 3 2 6
7 Куньлунь РС 7 3 4 6
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 6 2 4 4
10 Динамо М 7 2 5 4
11 Сочи 5 2 3 4
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
21.09 13:30
Сибирь – Спартак
 3 : 1
21.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
21.09 17:00
Торпедо – СКА
 - : -
21.09 17:00
Локомотив – Сал. Юлаев
 - : -
21.09 17:00
Витязь – Барыс
 - : -
21.09 17:10
Динамо Мн – Северсталь
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости