«Торпедо» встретится со СКА в матче КХЛ

«Торпедо» примет СКА в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 21 сентября. Матч состоится в спортивном комплексе «КРК Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Торпедо» — СКА покажут на сайте КХЛ. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» (доступ к контенту возможен при условии подписки).

Кроме того, матч в Нижнем Новгороде можно смотреть на нижегородском телеканале «НН 24» и петербургском телеканале «78» (жителям этих городов).

Ключевые события и результат матча «Торпедо» — СКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Торпедо» набрало 5 очков в 7 матчах, а СКА — 7 очков в 6 играх.