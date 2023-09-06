«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне-2023/24
«Торпедо» обыграло СКА дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У нижегородцев отличись Василий Атанасов, Владислав Фирстов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За петербуржцев забросили Святослав Гребенщиков, Василий Глотов и Александр Никишин.
СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке Запада с 4 очками в 2 играх.
Обе команды проведут свои следующие матчи 8 сентября: в этот день «Торпедо» примет на своем льду минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом» на выезде.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)
Голы: Гребенщиков — 1, 4:50 — 0:1. Атанасов — 2 (Ларионов), 5:16 — 1:1. Фирстов — 1 (бол., Конюшков), 23:43 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов, Ларионов), 51:06 — 3:1. Глотов — 1 (Алистров, Лайпсик), 56:56 — 3:2. Коваленко — 2 (п.в.), 58:02 — 4:2. Никишин — 1 (бол., Гальченюк, Толчинский), 59:34 — 4:3.
Вратари: Кульбаков — Маттссон (57:30 — 58:02, 58:37 — 59:34, 59:39).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 39 (13+13+13) — 32 (6+11+15).
Судьи: Оленин, Сергеев.
6 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|2
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|3
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|4
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|5
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|6
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|7
|Амур
|3
|1
|2
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|6.09
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|2 : 5
|6.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|2 : 1 Б
|6.09
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|3 : 2 ОТ
|6.09
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|3 : 5
|6.09
|19:00
|
Ак Барс – Сочи
|1 : 3
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Динамо Мн
|4 : 3
|6.09
|19:30
|
Торпедо – СКА
|4 : 3
|6.09
|19:30
|
Спартак – Амур
|5 : 3