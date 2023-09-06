«Торпедо» нанесло СКА первое поражение в сезоне-2023/24

«Торпедо» обыграло СКА дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У нижегородцев отличись Василий Атанасов, Владислав Фирстов, Кирилл Воронин и Николай Коваленко. За петербуржцев забросили Святослав Гребенщиков, Василий Глотов и Александр Никишин.

СКА потерпел первое поражение в сезоне-2023/24, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 3 матчах. «Торпедо» идет на второй строчке Запада с 4 очками в 2 играх.

Обе команды проведут свои следующие матчи 8 сентября: в этот день «Торпедо» примет на своем льду минское «Динамо», а СКА встретится с «Локомотивом» на выезде.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Голы: Гребенщиков — 1, 4:50 — 0:1. Атанасов — 2 (Ларионов), 5:16 — 1:1. Фирстов — 1 (бол., Конюшков), 23:43 — 2:1. Воронин — 1 (Атанасов, Ларионов), 51:06 — 3:1. Глотов — 1 (Алистров, Лайпсик), 56:56 — 3:2. Коваленко — 2 (п.в.), 58:02 — 4:2. Никишин — 1 (бол., Гальченюк, Толчинский), 59:34 — 4:3.

Вратари: Кульбаков — Маттссон (57:30 — 58:02, 58:37 — 59:34, 59:39).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (13+13+13) — 32 (6+11+15).

Судьи: Оленин, Сергеев.

6 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.