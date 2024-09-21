СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, Плотников оформил дубль

СКА на выезде обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Нагорный».

Дубль за петербургский клуб оформил Сергей Плотников, еще по голу забили Сергей Толчинский и Григорий Кузьмин. У нижегородцев отличились Владислав Фирстов (дубль) и Максим Летунов.

СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 9 очков в 7 матчах и находится на пятом месте «Запада». У «Торпедо» 5 баллов в 8 играх и четвертое поражение подряд.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Голы: Фирстов — 1, 4:48 — 1:0. Фирстов — 2 (Артамонов, Летунов), 11:28 — 2:0. Толчинский — 1 (Бардаков, Хайруллин), 34:07 — 2:1. Плотников — 1 (Фальковский), 35:48 — 2:2. Плотников — 2 (Алистров), 42:50 — 2:3. Кузьмин — 2 (бол., Фальковский), 52:07 — 2:4. Летунов — 1 (бол., Артамонов, Войнов), 55:32 — 3:4.

Вратари: Кульбаков (57:07) — Плешков.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (7+9+14) — 47 (18+13+16).

Судьи: Белов, Оскирко.

21 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.