СКА победил «Торпедо» в матче КХЛ, Плотников оформил дубль
СКА на выезде обыграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Нагорный».
Дубль за петербургский клуб оформил Сергей Плотников, еще по голу забили Сергей Толчинский и Григорий Кузьмин. У нижегородцев отличились Владислав Фирстов (дубль) и Максим Летунов.
СКА одержал третью победу подряд. Команда набрала 9 очков в 7 матчах и находится на пятом месте «Запада». У «Торпедо» 5 баллов в 8 играх и четвертое поражение подряд.
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Голы: Фирстов — 1, 4:48 — 1:0. Фирстов — 2 (Артамонов, Летунов), 11:28 — 2:0. Толчинский — 1 (Бардаков, Хайруллин), 34:07 — 2:1. Плотников — 1 (Фальковский), 35:48 — 2:2. Плотников — 2 (Алистров), 42:50 — 2:3. Кузьмин — 2 (бол., Фальковский), 52:07 — 2:4. Летунов — 1 (бол., Артамонов, Войнов), 55:32 — 3:4.
Вратари: Кульбаков (57:07) — Плешков.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (7+9+14) — 47 (18+13+16).
Судьи: Белов, Оскирко.
21 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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