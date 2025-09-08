СКА уступил «Торпедо» и потерпел второе поражение на старте сезона

СКА на выезде уступил «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

В основное время у хозяев отличились Егор Соколов и Владислав Фирстов. Победную шайбу в овертайме забросил Егор Виноградов. Голы гостей на счету Николая Голдобина и Сергея Плотникова.

СКА потерпел второе поражение на старте сезона после назначения экс-тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

В следующем матче армейцы 11 сентября дома сыграют с «Трактором», а нижегородцы 12 сентября на домашней арене встретятся с «Ладой».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Соколов — 1 (Виноградов, Фирстов), 6:51 — 1:0. Голдобин — 2 (Локтионов, Филлипс), 21:22 — 1:1. Фирстов — 2 (Виноградов, Соколов), 30:16 — 2:1. Плотников — 1 (бол., Воробьев, Хайруллин), 50:36 — 2:2. Виноградов — 1 (Гончарук), 64:51 — 3:2.

Вратари: Кульбаков — Плешков.

Штраф: 10 — 32.

Броски: 31 (3+14+9+5) — 41 (13+9+16+3).

Судьи: Белов, Оскирко.

8 сентября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей.