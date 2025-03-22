«Торпедо» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Торпедо» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 марта. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Каналы «ОТВ» и «78» покажут игру КХЛ для жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга соответственно.
За ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — СКА следите в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 67 матчей. Перед игровым днем «Торпедо» с 70 очками занимал восьмое место на «Западе», а СКА с 80 очками шел седьмым в конференции.
Нижегородцы в предыдущей встрече сезона уступили «Северстали» (2:3), питерские армейцы в четверг проиграли «Автомобилисту» (2:3 Б).
Матч «Торпедо» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -