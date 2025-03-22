«Торпедо» и СКА встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Торпедо» и СКА встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 марта. Матч пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Каналы «ОТВ» и «78» покажут игру КХЛ для жителей Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга соответственно.

За ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — СКА следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 соперники провели по 67 матчей. Перед игровым днем «Торпедо» с 70 очками занимал восьмое место на «Западе», а СКА с 80 очками шел седьмым в конференции.

Нижегородцы в предыдущей встрече сезона уступили «Северстали» (2:3), питерские армейцы в четверг проиграли «Автомобилисту» (2:3 Б).

Матч «Торпедо» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс