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«Торпедо» удержало победный счет в матче со СКА

19:23
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«Торпедо» одолело СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижегородский клуб переиграл соперника со счетом 3:2.

Дубль сделал нападающий «Торпедо» Марек Гривик. 2 (1+1) очка в свой актив записали защитник нижегородцев Теодор Леннстрем.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Голы: Леннстрем — 1 (бол., Агостино, Шенфельд), 1:53 — 1:0. Тимкин — 2 (Пыленков), 7:56 — 1:1. Гривик — 2 (бол., Шенфельд, Чехович), 11:50 — 2:1. Гривик — 3 (Агостино, Леннстрем), 13:53 — 3:1. Воробьев — 2 (Кузьменко), 23:07 — 3:2.

Вратари: Тихомиров (Мурыгин, 40:00) — Самонов (Юханссон, 13:53, 58:16).

Штраф: 21 — 17.

Броски: 27 (8+9+10) — 33 (14+12+7).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

12 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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