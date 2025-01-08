«Торпедо» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» дома обыграло «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Нижегородцы набрали 46 очков и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. Новосибирский клуб с 39 очками — на 8-й строчке «Востока».