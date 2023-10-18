«Торпедо» — «Сибирь»: видеообзор матча КХЛ

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«Сибирь» на выезде по буллитам победила «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4.

Видео лучших моментов матча «Торпедо» — «Сибирь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» набрала 19 очков и занимает 9-е место «Востока». У «Торпедо» 26 очков и 3-е место «Запада».

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