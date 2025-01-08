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Сегодня, 15:40

«Торпедо» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Торпедо» и «Сибирь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Торпедо», Telegram

«Торпедо» примет «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 декабря. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Торпедо» и «Сибири» покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Новосибирске матч также транслирует местный канал «ОТС».

С ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Сибирь» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрало 44 очка в 41 игре регулярного чемпионата КХЛ, «Сибирь» — 39 очков в 40 матчах. 6 января нижегородцы победили минское «Динамо» на выезде после домашнего поражения (4:2 после 0:3), а новосибирцы уступили «Нефтехимику» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Сибирь» выиграла у «Торпедо» в обоих матчах.

Матч «Торпедо» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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3 Динамо М 43 26 17 55
4 Спартак 40 25 15 55
5 СКА 41 25 16 54
6 Динамо Мн 43 24 19 53
7 Северсталь 42 26 16 52
8 Торпедо 41 18 23 44
9 Куньлунь РС 42 18 24 40
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 41 12 29 27
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 44 27 17 59
2 Сал. Юлаев 40 27 13 56
3 Металлург Мг 43 26 17 54
4 Ак Барс 40 25 15 52
5 Автомобилист 41 22 19 50
6 Авангард 41 20 21 43
7 Адмирал 42 18 24 43
8 Сибирь 40 18 22 39
9 Нефтехимик 42 14 28 39
10 Лада 40 16 24 37
11 Барыс 45 10 35 24
12 Амур 43 9 34 23
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