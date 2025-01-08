«Торпедо» и «Сибирь» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Торпедо» примет «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 декабря. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Торпедо» и «Сибири» покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Новосибирске матч также транслирует местный канал «ОТС».

С ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Сибирь» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

«Торпедо» набрало 44 очка в 41 игре регулярного чемпионата КХЛ, «Сибирь» — 39 очков в 40 матчах. 6 января нижегородцы победили минское «Динамо» на выезде после домашнего поражения (4:2 после 0:3), а новосибирцы уступили «Нефтехимику» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Сибирь» выиграла у «Торпедо» в обоих матчах.

Матч «Торпедо» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс