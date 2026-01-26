«Торпедо» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Торпедо» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Торпедо» и «Сибирь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 26 января. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Торпедо» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

26 января, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Сибирь

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime».

«Торпедо» набрало 64 очка в 49 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Сибирь» — 45 очков в 50 играх. Предыдущая встреча команд состоялась в ноябре 2025 года и завершилась победой «Торпедо» со счетом 4:3Б.

Матч «Торпедо» — «Сибирь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс