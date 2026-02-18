«Торпедо» обыграло «Шанхай Дрэгонс» и досрочно вышло в плей-офф КХЛ

«Торпедо» победило «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев шайбы забросили Василий Атанасов, Максим Летунов, Богдан Конюшков и Владимир Ткачев, который отметился в овертайме. У гостей отличились Трой Джозефс, Спенсер Фу и Гейдж Куинни.

«Торпедо» прервало серию из трех поражений. Нижегородцы набрали 72 очка и занимают четвертое место в таблице Западной конференции.

Победа обеспечила «Торпедо» досрочный выход в плей-офф КХЛ.

«Шанхай» потерпел шестое поражение подряд и с 49 очками — на девятой строчке.