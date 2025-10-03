«Торпедо» и «Северсталь» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 3 октября

«Торпедо» и «Северсталь» встретятся в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 3 октября. Матч пройдет во дворце спорта «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 октября, 19:00. КРК Нагорный Торпедо Северсталь

Следить за ключевыми событиями встречи «Торпедо» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. В Нижнем Новгороде трансляция пройдет на телеканале «НН 24».

«Торпедо» набрало 17 очков и занимает второе место в Западной конференции. «Северсталь» с 10 очками идет на восьмой строчке «Запада».

Матч «Торпедо» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс