«Торпедо» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Торпедо» сыграет с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ в среду, 4 сентября. Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «КХЛ Prime». Трансляция начнется за 15 минут до игры. Также встречу покажет «Кинопоиск» по платной подписке. Основные события матча «Торпедо» — «Северсталь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Команды проводят первую игру в новом сезоне КХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2023/24 «Северсталь» заняла пятое место в Западной конференции, а «Торпедо» — седьмое. В первом раунде плей-офф «Северсталь» уступила «Спартаку» (1-4 в серии), а «Торпедо» проиграло СКА с тем же счетом.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|2
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|3
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|4
|Амур
|0
|0
|0
|0
|5
|Лада
|0
|0
|0
|0
|6
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|7
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|8
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|9
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|10
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|11
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|12
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3
|СКА
|0
|0
|0
|0
|4
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|9
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|11
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|4.09
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|4.09
|17:30
|
Барыс – Нефтехимик
|- : -
|4.09
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|4.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Динамо М – Куньлунь РС
|- : -