«Северсталь» обыграла на выезде «Торпедо»

«Северсталь» на выезде обыграла «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

У гостей два гола забил Данил Аймурзин, две голевые передачи сделал Кирилл Пилипенко. Еще один раз отметился Алексей Кручинин. У хозяев во втором периоде Роберт Линч не реализовал буллит.

6 сентября «Северсталь» на выезде сыграет с московским «Динамо». «Торпедо» 7-го числа примет «Ак Барс».