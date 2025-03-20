«Северсталь» обыграла «Торпедо»

«Северсталь» в гостях победила «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей забили Николай Чебыкин (дубль), Кирилл Пилипенко. У хозяев отличились Никита Шавин и Владислав Фирстов.

«Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 81 очком. «Торпедо» идет на восьмой строчке «Запада» с 70 очками.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Шавин — 7 (Белевич), 4:27 — 1:0. Чебыкин — 9 (бол., Скоренов, Кручинин), 13:55 — 1:1. Фирстов — 13, 33:42 — 2:1. Пилипенко — 30 (Ильин), 43:49 — 2:2. Чебыкин — 10 (Барберио), 46:54 — 2:3.

Вратари: Кульбаков (58:26) — Самойлов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (7+8+6) — 44 (14+15+15).

Судьи: Акузовский, Васильев.

20 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.