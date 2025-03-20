«Северсталь» обыграла «Торпедо»
«Северсталь» в гостях победила «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей забили Николай Чебыкин (дубль), Кирилл Пилипенко. У хозяев отличились Никита Шавин и Владислав Фирстов.
«Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ с 81 очком. «Торпедо» идет на восьмой строчке «Запада» с 70 очками.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
Голы: Шавин — 7 (Белевич), 4:27 — 1:0. Чебыкин — 9 (бол., Скоренов, Кручинин), 13:55 — 1:1. Фирстов — 13, 33:42 — 2:1. Пилипенко — 30 (Ильин), 43:49 — 2:2. Чебыкин — 10 (Барберио), 46:54 — 2:3.
Вратари: Кульбаков (58:26) — Самойлов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 21 (7+8+6) — 44 (14+15+15).
Судьи: Акузовский, Васильев.
20 марта. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|9
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|10
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|3 : 2 Б