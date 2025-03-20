«Торпедо» и «Северсталь» сойдутся в чемпионате КХЛ 20 марта

Матч «Торпедо» — «Северсталь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в четверг, 20 марта. Игра в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Жители Нижнего Новгорода могут также смотреть хоккей на местном канале «НН 24».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Торпедо» — «Северсталь» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Торпедо» провело 66 матчей, набрало 70 очков и перед игровым днем занимает восьмое место на «Западе». «Северсталь» с 79 очками после 66 игр шла шестой в конференции.