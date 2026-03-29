«Торпедо» и «Северсталь» сыграют в первом раунде Кубка Гагарина 2026 29 марта

«Торпедо» и «Северсталь» сыграют в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина 2026 в воскресенье, 29 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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29 марта, 17:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Северсталь

Следить за ключевыми событиями игры «Торпедо» — «Северсталь» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Нижнего Новгорода могут смотреть игру на телеканале «НН 24».

Счет в серии 2-1 в пользу «Торпедо».

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