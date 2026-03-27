«Торпедо» и «Северсталь» встретятся в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 27 марта. Начало игры в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Северсталь» доступны в матч-центре нашего сайта.

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27 марта, 19:30. КРК Нагорный (Нижний Новгород) Торпедо Северсталь

В прямом эфире трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале КХЛ и официальном сайте лиги. Жители Нижнего Новгорода могут посмотреть игру на местном канале «НН 24».

Счет в серии после двух матчей в Череповце — 1-1. Нижегородцы победили в первой игре (4:1), череповчане — во второй (4:0).

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