Дубль Моисеева принес «Северстали» победу над «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ
«Северсталь» победила «Торпедо» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей сделал дубль Дмитрий Моисеев, еще одна шайба на счету Никиты Гуслистова. За хозяев забросили Максим Летунов и Василий Атанасов.
«Северсталь» одержала третью победу подряд и идет на седьмом месте таблицы Западной конференции КХЛ с 73 очками в 66 матчах. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 89 очками в 66 играх.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Голы: Гуслистов — 3 (мен.), 28:29 — 0:1. Летунов — 16 (бол., Буренов, Ян), 29:20 — 1:1. Моисеев — 11, 39:08 — 1:2. Атанасов — 8 (Воронин), 41:26 — 2:2. Моисеев — 12 (Колмыков, Думбадзе), 51:50 — 2:3.
Вратари: Кульбаков (59:43) — Самонов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (7+8+12) — 30 (10+12+8).
Судьи: Бирин, Морозов.
22 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
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