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Сегодня, 21:37

Дубль Моисеева принес «Северстали» победу над «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Северсталь» победила «Торпедо» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У гостей сделал дубль Дмитрий Моисеев, еще одна шайба на счету Никиты Гуслистова. За хозяев забросили Максим Летунов и Василий Атанасов.

«Северсталь» одержала третью победу подряд и идет на седьмом месте таблицы Западной конференции КХЛ с 73 очками в 66 матчах. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 89 очками в 66 играх.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Гуслистов — 3 (мен.), 28:29 — 0:1. Летунов — 16 (бол., Буренов, Ян), 29:20 — 1:1. Моисеев — 11, 39:08 — 1:2. Атанасов — 8 (Воронин), 41:26 — 2:2. Моисеев — 12 (Колмыков, Думбадзе), 51:50 — 2:3.

Вратари: Кульбаков (59:43) — Самонов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (7+8+12) — 30 (10+12+8).

Судьи: Бирин, Морозов.

22 февраля. Нижний Новгород. КРК Нагорный.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 СКА 67 49 18 103
2 ЦСКА 66 42 24 92
3 Локомотив 67 40 27 90
4 Торпедо 66 42 24 89
5 Динамо М 66 37 29 84
6 Витязь 67 34 33 76
7 Северсталь 66 30 36 73
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 67 28 39 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Авангард 66 38 28 83
3 Сибирь 66 38 28 83
4 Сал. Юлаев 66 36 30 82
5 Автомобилист 66 36 30 81
6 Металлург 66 34 32 80
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 67 32 35 70
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 66 29 37 67
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