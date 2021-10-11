«Северсталь» по буллитам обыграла «Торпедо»

«Торпедо» уступило «Северстали» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Дмитрий Моисеев. Решающий буллит реализовал Владислав Кодола.

«Северсталь» набрала 15 очков и занимает девятое место на Западе. У «Торпедо» столько же очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Тянулин — 2 (Мартынов, Орлов), 28:49 — 1:0. Моисеев — 1 (Колмыков, Алексеев), 33:28 — 1:1. Моисеев — 2 (Няттинен), 36:32 — 1:2. Чехович — 3 (Гривик, Заар), 41:47 — 2:2.

Победный буллит: Кодола.

Вратари: Кочетков — Шугаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (12+14+8+4) — 37 (11+16+7+3).

Судьи: Беляев, Мочалов.

11 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.