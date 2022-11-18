«Торпедо» в овертайме победило «Северсталь». Нижегородцы забросили победную шайбу за секунду до конца матча

«Торпедо» в овертайме победило «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Победную шайбу забросил японский нападающий Ю Сато. Причем он отличился за секунду до конца овертайма.

Также в составе нижегородцев отличился форвард Сергей Кручинин.

За «Северсталь» единственную шайбу забросил нападающий Кирилл Пилипено.

«Торпедо» набрало 42 очка в 32 матчах и располагается на 3-й строчке Западной конференции. «Северсталь» с 32 баллами после 32 игр занимает 9-ю строчку Запада.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пилипенко — 5 (бол., Абросимов, Иванцов), 16:38 — 0:1. Гончарук — 15 (бол., Кручинин, Конюшков), 35:54 — 1:1. Сато — 3 (Ларионов), 64:59 — 2:1.

Вратари: Кульбаков — Шугаев.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 27 (7+11+5+4) — 28 (10+6+10+2).

Судьи: Соин, Щенев.

18 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.