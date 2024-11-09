«Торпедо» — «Салават Юлаев»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Торпедо» примет «Салаватом Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра состоится в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 17.00.
Матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Жители регионов команд смогут посмотреть встречу на нижегородском канале «НН 24» и уфимском телеканале «БСТ».
Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Салават Юлаев» вы можете найти в нашем матч-центре.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» провело 24 игры и набрало 26 очков, предыдущим соперником нижегородцев был «Локомотив» (1:2 Б). У «Салавата Юлаева» — 27 очков в 21 матче, в предыдущей игре уфимцы уступили минскому «Динамо» в столице Белоруссии (2:3 Б).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|5
|Металлург Мг
|26
|13
|13
|27
|6
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|23
|10
|13
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|9.11
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|4 : 3 ОТ
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|1 : 4
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.11
|17:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -