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Сегодня, 15:45

«Торпедо» — «Салават Юлаев»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Торпедо» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Торпедо», Telegram

«Торпедо» примет «Салаватом Юлаев» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Игра состоится в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 17.00.

Матч «Торпедо» — «Салават Юлаев» в прямом эфире будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция пройдет на официальном сайте КХЛ. Жители регионов команд смогут посмотреть встречу на нижегородском канале «НН 24» и уфимском телеканале «БСТ».

Ключевые события и результат игры «Торпедо» — «Салават Юлаев» вы можете найти в нашем матч-центре.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Торпедо» провело 24 игры и набрало 26 очков, предыдущим соперником нижегородцев был «Локомотив» (1:2 Б). У «Салавата Юлаева» — 27 очков в 21 матче, в предыдущей игре уфимцы уступили минскому «Динамо» в столице Белоруссии (2:3 Б).

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
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2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 ЦСКА 22 10 12 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 24 8 16 18
11 Сочи 22 8 14 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 21 14 7 29
4 Адмирал 25 12 13 28
5 Металлург Мг 26 13 13 27
6 Сал. Юлаев 21 13 8 27
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
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9.11 10:00
Адмирал – Трактор
 4 : 3 ОТ
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 2 : 3
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 1 : 4
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
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9.11 17:00
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