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Сегодня, 19:22

«Салават Юлаев» на выезде одержал волевую победу над «Торпедо» в овертайме

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Салават Юлаев» победил «Торпедо» в овертайме — 3:2.
Фото ХК Салават Юлаев

«Торпедо» дома уступило «Салавату Юлаеву» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

За нижегородский клуб шайбы забросили Роберт Линч и Никита Артамонов, в составе уфимцев голы на счету Александера Хмелевского и Данила Алалыкина. В овертайме победную шайбу забросил форвард «СЮ» Джош Ливо.

Автозаводцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Линч — 7 (Воронин, Белевич), 24:07 — 1:0. Артамонов — 12 (Томпсон, Фирстов), 28:15 — 2:0. Хмелевский — 11 (бол., Ремпал), 41:22 — 2:1. Алалыкин — 2 (Хмелевский, Хафизуллин), 54:26 — 2:2. Ливо — 12 (Хмелевский, Хафизуллин), 60:19 — 2:3.

Вратари: Бочаров — Самонов.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 39 (5+19+15+0) — 29 (12+5+11+1).

Судьи: Белов, Спирин.

9 ноября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 22 4 46
2 Спартак 23 15 8 33
3 СКА 25 15 10 32
4 Северсталь 22 15 7 30
5 Динамо М 24 13 11 29
6 Торпедо 25 11 14 27
7 ЦСКА 22 10 12 27
8 Динамо Мн 23 12 11 25
9 Витязь 25 11 14 23
10 Сочи 23 9 14 20
11 Куньлунь РС 24 8 16 18
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
3 Ак Барс 22 14 8 29
4 Сал. Юлаев 22 14 8 29
5 Адмирал 25 12 13 28
6 Металлург Мг 26 13 13 27
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 23 10 13 22
9 Нефтехимик 25 8 17 22
10 Авангард 22 8 14 18
11 Барыс 23 6 17 14
12 Амур 25 5 20 13
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Адмирал – Трактор
 4 : 3 ОТ
9.11 10:30
Амур – Автомобилист
 2 : 3
9.11 13:30
Сибирь – Металлург Мг
 1 : 4
9.11 17:00
Торпедо – Сал. Юлаев
 2 : 3 ОТ
9.11 17:00
Витязь – Сочи
 1 : 3
9.11 17:00
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 2 : 1
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