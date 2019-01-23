"Торпедо" разгромило "Витязь". Варнаков набрал четыре очка

Нижегородское "Торпедо" разгромило "Витязь" (6:0) в рамках встречи в регулярном чемпионате КХЛ. В составе победителей дважды отличились нападающие Михаил Варнаков и Эндрю Кейлоф, по разу – форвард Кирилл Ураков и защитник Илья Назаревич​.

25 января "Витязь" примет на своей площадке "Северсталь", а "Торпедо" в этот же день сыграет на выезде с "Йокеритом".

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Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы: Варнаков – 10 (Назаревич, Ураков), 8:52 – 0:1. Ураков – 3, 28:04 – 0:2. Кейлоф – 18 (Варнаков, Боди), 36:33 – 0:3. Кейлоф – 19 (Варнаков, Миле), 40:25 – 0:4. Варнаков – 11 (бол., Миле, Кейлоф), 51:30 – 0:5. Назаревич – 1 (бол., Баранцев, Шенфельд), 52:52 – 0:6.

Вратари: Ортио – Браст.

Штраф: 14 – 14.

Броски: 40 (13+16+11) – 43 (9+23+11).

Судьи: Одиньш, Фатеев.

23 января. Подольск. ЛД "Витязь". 3286 зрителей.

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