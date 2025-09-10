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«Торпедо» расторгло контракт с защитником Щемеровым

Сергей Ярошенко

Защитник Александр Щемеров покидает «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Контракт между 28-летним игроком и клубом расторгнут по соглашению сторон.

Защитник заключил соглашение с «Торпедо» в июне, но не сыграл за команду ни одного матча. Сезон-2024/25 Щемеров провел в «Амуре», на его счету 8 (4+4) очков в 33 матчах регулярного чемпионата.

Источник: ХК «Торпедо»
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Александр Щемеров
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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2 ЦСКА 12 9 3 18
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