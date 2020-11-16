«Торпедо» пустит владельцев сезонных абонементов на домашние матчи

«Торпедо» проинформировало, что с 24 ноября матчи команды будут проходить со зрителями на трибунах. При этом отмечается, что посещать игры смогут только обладатели сезонных абонементов.

«Начиная с ближайшего домашнего матча «Торпедо», который состоится 24 ноября, болельщики снова смогут поддержать нашу команду на трибунах «Нагорного».

Согласно решению координационного штаба № 65 от 15 ноября 2020 года, домашние матчи нашей команды смогут посещать обладатели сезонных абонементов. К сожалению, пока мы не можем пригласить на трибуны всех желающих и открыть свободную продажу билетов на отдельные матчи. Однако рассчитываем на дальнейшее позитивное развитие ситуации и благодарим болельщиков за поддержку и терпение!» - говорится в сообщении клуба.