«Торпедо» проведет 2 матча КХЛ в ретроформе образца 1950-х годов

«Торпедо» проведет два матча регулярного чемпионата КХЛ в ретроформе, сообщает пресс-служба клуба.

«26 декабря одному из старейших клубов страны исполняется 75 лет. В честь этого большого события нижегородский клуб проводит ряд торжественных мероприятий. 27 и 30 декабря «Торпедо» выйдет на матчи КХЛ в ретро-форме конца 1950-х годов. Именно в ней выступало поколение хоккеистов, завоевавших для горьковской команды серебряные медали чемпионата СССР», — говорится в заявлении пресс-службы нижегородцев.

27 декабря «Торпедо» встретится со «Спартаком», а 30 декабря сыграет против рижского «Динамо». Команда проведет оба матча дома.