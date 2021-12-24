Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Торпедо» проведет 2 матча КХЛ в ретроформе образца 1950-х годов

16:37
Теги:

«Торпедо» проведет два матча регулярного чемпионата КХЛ в ретроформе, сообщает пресс-служба клуба.

«26 декабря одному из старейших клубов страны исполняется 75 лет. В честь этого большого события нижегородский клуб проводит ряд торжественных мероприятий. 27 и 30 декабря «Торпедо» выйдет на матчи КХЛ в ретро-форме конца 1950-х годов. Именно в ней выступало поколение хоккеистов, завоевавших для горьковской команды серебряные медали чемпионата СССР», — говорится в заявлении пресс-службы нижегородцев.

Публикация от Хоккейный клуб «Торпедо» (@hctorpedo)

27 декабря «Торпедо» встретится со «Спартаком», а 30 декабря сыграет против рижского «Динамо». Команда проведет оба матча дома.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Активные фанаты перестанут ходить на стадион из-за Fan ID. Это добьет российский футбол?
В Москве компания избила мужчину в вагоне метро
0
Реклама