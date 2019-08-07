"Торпедо" проиграло московскому "Динамо" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

"Торпедо" проиграло московскому "Динамо"​ (2:3) в матче Кубка губернатора Нижегородской области. В составе гостей отличились Владислав Михайлов, Андре Петерссон и Владислав Ефремов.

Хоккей

Товарищеский матч

Кубок губернатора Нижегородской области

"Торпедо" (Нижний Новгород) – "Динамо" (Москва) – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Михайлов – 1 (Муранов), 19:32 – 0:1. Гончарук – 1 (Бочаров, Аляев), 34:09 – 1:1. Петерссон – 1 (бол., Шипачев), 34:57 – 1:2. В. Ефремов – 1 (Моисеев), 38:28 – 1:3. Шенфельд – 2 (Баранцев, Шредер), 59:43 – 2:3.

Вратари: Линдбек (58:45) – Бочаров.

Штраф: 6 – 6.

Судьи: Оскирко, Юдаков.

7 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".