«Торпедо» продлило контракт с Тихомировым

«Торпедо» продлило контракт с вратарем Андреем Тихомировым. Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний воспитанник торпедовской школы и обладатель Кубка Харламова в составе «Чайки» в текущем сезоне провел за «Торпедо» 25 матчей, в которых отражал в среднем 92,8 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,4.

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