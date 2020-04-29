«Торпедо» продлило контракт с Немировски

«Торпедо» продлило контракт с главным тренером Дэвидом Немировски, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение с тренером рассчитано на один сезон.

43-летний специалист возглавил нижегородский клуб перед началом сезона-2018/19, после чего два года подряд выводил «Торпедо» в плей-офф.

«Мне очень нравится в Нижнем Новгороде, — сказал тренер. — Здесь я — как дома и чувствую, что хотел бы еще тренировать здесь, расти вместе с командой как специалист и делать так, чтобы команда росла вместе со мной. За два года совместными усилиями было сделано очень многое, и хочется продолжать двигаться по намеченному пути.

Впереди нас ждет большая работа. Мы находимся на связи с руководством клуба. Решаем вопросы относительно комплектования состава, общаемся с самими хоккеистами. Держим в голове различные планы предсезонной подготовки, консультируясь при этом с КХЛ. Сейчас очень трудно предсказать, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому мы с тренерским штабом прописали самые различные варианты, включающие в себя не только планы «а» и «б», но и множество других букв алфавита. В любом случае, мы готовы к различным сценариям".