«Торпедо» продлило контракт с нападающим Летуновым

«Торпедо» на официальном сайте сообщило о продлении контракта с нападающим Максимом Летуновым.

Соглашение 27-летнего форварда с клубом рассчитано на три сезона.

«Новое соглашение, как и с другим форвардом Андреем Белевичем — долгосрочное, что вписывается в нашу концепцию строительства команды на перспективу, — цитирует пресс-служба «Торпедо» генерального менеджера команды Максима Гафурова. — Качественных центральных нападающих с российским паспортом на рынке в настоящее время не так много. Поэтому сохранение такого мастеровитого игрока, безусловно, это успех для клуба. Отмечу, что хоккеист быстро адаптировался в КХЛ и вместе со своими партнерами по звену играл важную роль в атаке «Торпедо» в прошедшем сезоне».

В сезоне-2022/23 Летунов провел 62 матча и набрал 30 (16+14) очков.