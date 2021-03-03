«Торпедо» продлило контракт с нападающим Энди Миле
14:10
Хоккейный клуб «Торпедо» 3 марта продлил контракт с американским нападающим Энди Миле, сообщает сайт команды.
Новое соглашение с одним из лидеров команды рассчитано до окончания сезона-2021/22.
Энди Миле вернулся в нижегородскую команду перед началом текущего сезона. Всего за два сезона в клубе форвард в 123 матчах набрал 78 (35+43) очков.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16772-jendi-mile-prodlil-kontrakt-s-torpedo.html
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